Stop allo scempio Giù il palo della vergogna davanti all’arco Clementino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nuova illuminazione del Porto Antico, al via ieri i lavori del progetto ITI Waterfront. L’intervento durerà 113 giorni e dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno. Nei lavori in ambito portuale spicca la demolizionetorre faro, non più funzionante, che si trova vicino alla Porta Clementina. Sul monumento, di competenzaSoprintendenza, l’Adsp ha da poco realizzato un primo intervento di messa in sicurezza del manufatto murario. Una battaglia che il Carlino ha portato avanti in passato e che ora trova compimento nella scelta dell’Authority. Il ‘’ era stato ribattezzato era, nel marzo del 2023, l’Autorità portuale, attraverso una nota ufficiale, aveva annunciato che quella torre sarebbe stata tolta con l’inizio dei lavori per l’ITI Waterfront, come poi si sta verificando.