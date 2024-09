Serie C gli squalificati | sei giocatori saltano due giornate

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il giudice sportivo ha comunicato l’elenco dei calciatoridopo la 2° giornata del campionato diC. Nel dettaglio seisono statiper due. Un turno di squalifica invece per tre. I provvedimenti del giudice sportivo Duedi squalifica e 500,00 di ammenda: ZANANDREA GIANMARIA (LEGNAGO SALUS) Per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con il gomito sinistro sul collo, facendolo cadere a terra. Squalifica per due gare effettive: DE CRISTOFARO ANTONIO (AVELLINO) Per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.