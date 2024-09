Senzatetto muore tra le fiamme tragedia sotto cavalcavia Fi-Pi-Li

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) LIVORNO –tra lenelle baracche a Stagno,ilFi-Pi-Litra le, un uomo di 55 anni, senza fissa dimora, originario della Romania, è morto nell’incendio di alcune baracche usate come dormitorio nel comune di Collesalvetti, provincia di Livorno. Una volta domato l’incendio nella zona d Stagnoildella Fi-Pi-Li, i vigili del fuoco hanno trovato il cadavere carbonizzato dell’uomo senza fissa dimora. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia. In corso di accertamento le cause dell’incendio.