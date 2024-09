Rigivan Ganeshamoorthy il nuovo eroe del web | Il mio desiderio più grande? Gli ascensori nella metro a Roma

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 4 settembre 2024)è diventato ilnazionale non solo per la medaglia d’oro vinta alle Paralimpiadi nel lancio del disco, ma anche per l’intervista diventata virale rilasciata subito dopo dove è emersa tutta la sua spontaneità accompagnata da un’innata ironia in salsanesca. Oraha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano, in cui ha parlato un po’ di se stesso ma soprattutto ha affrontato temi delicati e sensibili come la disabilità e le barriere architettoniche.e le barriere architettoniche: “Alla stazione di San Paolo Ostiense è un incubo”, nato da genitori dello Sri Lanka, ha parlato delle difficoltà che i disabili sono costretti ad affrontare ogni giorno soprattutto in una città come, dove purtroppo ci sono ancora troppe barriere architettoniche.