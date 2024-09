Rapina l’autogrill fermato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Dammi i soldi o ti tiro addosso l’acido". Iltore seriale di autogrill è tornato ancora in azione. Ma ieri l’uomo è stato individuato daia Montegranaro. Il colpo è stato messo a segno all’alba di ieri aldi Montecosaro, lungo la superstrada Val di Chienti, questa volta nella corsia in direzione monti. Mancavano una decina di minuti alle 6 quando l’uomo ha fatto irruzione da solo nel. In quel momento all’interno non c’erano clienti, ma la direttrice e due dipendenti. L’uomo, con il volto coperto da una busta di plastica, si è diretto verso la dipendente alla cassa. In mano aveva una tanica di detersivo. L’ha minacciata dicendole che all’interno del contenitore di plastica c’era l’acido e che lo avrebbe tirato addosso a lei.