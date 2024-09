Pozzuoli | in carcere per uno spinello e 22 panetti di hashish

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’indagato un 24enne incensurato diaveva nascosto tutto in camera. L’uomo aveva in totale 2,2 chili di droga Fumare una sigaretta fa male alla salute, fumare unodipuò costare anche le manette. L’ha scoperto sulla propria pelle un 24enne di, incensurato fino a qualche ore fa. Assumere piccole quantità di stupefacenti – dice la normativa – comporta una segnalazione alla Prefettura e una sanzione amministrativa. Arresto esono esclusi. Discorso differente per chi, oltre a fumare uno “” in strada, nasconde 22dinella propria cameretta. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli I carabinieri della sezione operativa dihanno sorpreso il giovane in strada. Poi hanno ritenuto di dover allargare il controllo e la perquisizione anche alla sua abitazione.