Posta a singhiozzo nell’Alta Valle Problemi e disservizi a Migliana

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ancoracon la ricezione dellain Vallata: a quanto pare, le lettere sono tornate regolari ai destinatari verniotti e nelle frazioni di Cantagallo più vicine a Mercatale, mentre astanno arrivando missive spedite da Prato i primi di luglio. Tante le segnalazioni arrivate alla nostra redazione, compreso un comunicato dei consiglieri valbisentini di FdI e di altri consiglieri di minoranza, dove si chiedeva di trovare una soluzione alo nel’alta. "Questi– scrivevano in una nota i consiglieri dell’opposizione di Vernio e Cantagallo – stanno causando notevoli disagi, in particolare alle persone anziane che, nonostante il caldo torrido, sono costrette a recarsi all’ufficiole per ritrare atti urgenti". Per le Poste, che, hanno fatto verifiche durante il mese di agosto, iin zona sono risolti.