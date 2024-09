Phenomena – Un viaggio epico con una traduzione esilarante

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 4 settembre 2024), uno degli ultimi fumetti lanciati in Italia da Panini Comics, è un’opera che cattura immediatamente l’attenzione grazie alla sua fusione unica di avventura, mistero e immaginazione. Frutto della collaborazione tra Brian Michael Bendis, uno degli autori più acclamati nel panorama dei fumetti, e l’artista André Lima Araújo,si presenta come unin un mondo dove le leggi della realtà vengono costantemente riscritte.– André Lima Araújo, Brian Michael Bendis; Planet MangaLa storia è ambientata in un universo straordinario, dove i confini tra magia, tecnologia e scienza sono fluidi e in costante mutamento. In questo contesto, due giovani protagonisti, Bolden e Spike, intraprendono unricco di pericoli e scoperte, conosciutisi per caso ed entrambi diretti verso la “città dorata degli occhi”.