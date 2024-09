‘Perduto’ è il nuovo singolo di Ornella Vanoni in attesa dell’album ‘Diverse’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sul palco dell’Arena per lo show evento Power Hits Estate 2024 di RTL 1025,ha scelto proprio la speciale cornice veronese per annunciare il suo ritorno discografico. Durante la serata, infatti, la cantante ha regalato al pubblico in anteprima il, Perduto, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 6 settembre. Cover da Ufficio Stampa Originariamente inciso nel 1992, Perduto – rivive oggi in una veste rinnovata grazie alla collaborazione con il dj e producer heysimo, nome d’arte di Simone Sproccati. “Perduto nasce come pezzo brasiliano di Marisa Monte su cui negli anni ‘90 ho scritto il testo in italiano”, spiega. “È un brano che amo moltissimo e che ai miei concerti non manca mai.