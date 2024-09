Paolo Del Debbio sbraita a 4 di Sera che disagio! Attacchi dal pubblico

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 4 settembre 2024)Delha debuttato come nuovo conduttore di 4 disu Rete 4 lo scorso 2 settembre, sostituendo Francesca Barra e Roberto Poletti. Tuttavia, sono bastate appena 24 ore per assistere a un suo sfogo in diretta che ha acceso polemiche sui social media e tra il. Durante la seconda puntata del programma, Delsi è infuriato mostrando tutta la sua frustrazione verso la regia, dando vita a un acceso monologo che non è passato inosservato. Il momento di tensione è avvenuto poco dopo l'inizio della trasmissione, quando il conduttore si è lamentato dell'audio, dichiarando: "Prima che mi inca**i decisamente, lo dico alla regia che non si sente. Avete voluto l'exploit iniziale a 4 di? L'avete avuto. Altrimenti vengo io e ci penso io". Parole dure che non sono state apprezzate dale che hanno immediatamente scatenato una valanga di reazioni sui social.