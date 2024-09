Pallone d’Oro 2024 | Vinicius e Rodri i favoriti subito dietro Lautaro Martinez

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Pare esere una sfida a due, ma con un netto favorito, per il prossimo. Nel giorno in cui verranno annunciato ufficialmente i candidati,Junior esono i principali candidati per la conquista dell’ambito trofeo. Il brasiliano vincitore della Champions League con il Real Madrid è offerto a 1,40 su Sisal e 1,50 su Snai, mentre il centrocampista del Manchester City – campione d’Europa con la Spagna – si gioca a 3. Più lontani tutti gli altri, a partire da Jude Bellingham e, la cui affermazione paga 15 volte la posta. Decisamente inKylian Mbappe, al termine di una stagione in cui ha deluso prima con il PSG e poi con la Francia: si gioca a 33.SportFace.