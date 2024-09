Osimhen al Galatasaray le prime parole | E’ stata una scelta facile! Mertens un fratello maggiore…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ledi Victorda nuovo giocatore del: il nigeriano che menzionato anche Dries. Victorè ufficialmente un nuovo giocatore del. La notizia èdita in via ufficiale sia dal Napoli che dal, con due comunicati diversi che hanno tra l’altro fornito dei dettagli molti interessanti sull’affare. Il Napoli ha annunciato di aver strappato col giocatore un opzione per il rinnovo fino al 2027, mentre il club turco ha specificato che al giocatore verrà percepito un ingaggio da 6 milioni di euro all’anno. Il tutto è stato ratificato e chiuso nel corso di pochissimo tempo, per la gioia del nigeriano che ha così scongiurato l’eventualità di dover restare in tribuna al Diego Armando Maradona per i prossimi mesi. In queste ore sono emerse anche ledida giocatore del