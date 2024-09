Mariano Di Vaio è il nuovo ospite di Roberto Parodi in ‘Time to Move’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Time to Move è ilvideo podcast di MOVE, lgenzia che crea esperienze di viaggio uniche ed emozionanti. In otto puntate, ospiti e talenti condividono le loro passioni per l’avventura e l’amore per la scoperta con, scrittore e viaggiatore. Disponibile su YouTube, Spotify e Apple con estratti sui social di MOVE, la serie vede comeprotagonistaDiche racconta la sua vita da viaggiatore, la passione per il golf e le esperienze con la sua famiglia., nonostante la sua vita frenetica tra Londra e New York, ha scelto di vivere nella sua Umbria, dove trova equilibrio tra lavoro e famiglia. È qui, infatti, nel cuore dell’Italia che l’influencer e modello, con oltre 7 milioni di follower, ama trascorrere il tempo degli affetti dedicandosi alle sue passioni.