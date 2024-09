Lite tra ultrà a Cernusco sul Naviglio | morto Antonio Bellocco da una coltellata di Andrea Beretta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tragedia nel milanese dove, ultras interista, è stato ucciso da, capo degli ultras. Al 118 era stata segnalata una sparatoria, l’uomo deceduto presenterebbe lesioni da arma da taglio, il ferito, un 49enne, da arma da fuoco. È accaduto per strada, in via Besozzi, alle 10.45. Sul posto 118 e carabinieri. La morte diNon ci sono altre persone coinvolte nella tragedia. Sappiamo cheera considerato l’erede dell’omonima famiglia ‘ndranghetista di Rosarno, provincia di Reggio Calabria. Era infatti il nipote del boss storico, e il figlio di Giulionel gennaio scorso nel carcere di Opera dove si trovava detenuto in regime di 41 bis. E pure lui aveva una serie di precedenti per reato di crimine organizzato. Al suo arrivo, circa un anno fa, nel direttivo, ha creato malumori nella gestione della curva.