Le prime piogge non bloccano l’emergenza idrica | rubinetti a secco

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSe qualcuno ha pensato che con la lieve diminuzione delle temperature e soprattutto i primi e tanto attesi temporali che brevi ma di sostanziale intensità potesse rientraresi è sbagliato. Mentre il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza si è recato a Roma per incontrare il Commissario Straordinario, dott. Nicola Dell’Acqua e portare sul tavolo del Governo quella che ammette essere una emergenza, i suoi concittadini come altri comuni irpini si trovano ancora a dover subire continue chiusure dei. Nella giornata odierna, questa la nuova comunicazione dell’Alto Calore, la rottura sulla condotta adduttrice DN 800 in agro di Gesualdo, blocca l’erogazionea servizio dei serbatoi dei Comuni di: ARIANO IRPINO, VILLAMAINA, GROTTAMINARDA, MELITO IRPINO, SAVIGNANO IRPINO, VILLANOVA DEL BATTISTA, FLUMERI, BONITO, PADULI, S.