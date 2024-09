La nuova figura dell’OSS assistente infermiere

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il sistema sanitario italiano è in continua evoluzione per rispondere alle crescenti esigenze di una popolazione sempre più anziana e con bisogni complessi. In questo contesto, la(Operatore Socio-Sanitario) sta assumendo un ruolo sempre più rilevante. La funzionecomerappresenta una delle ultime novità nel settore della salute. Questaè pensata per offrire un supporto ancora più mirato agli infermieri, contribuendo a rendere il lavoro quotidiano più efficiente e migliorando la qualità delle cure. Oss, foto Ansa – VelvetMagL’evoluzione del ruoloL’OSS è stato introdotto per la prima volta in Italia all’inizio degli anni 2000, con l’obiettivo di fornire un’assistenza di base a pazienti in vari contesti, come ospedali, case di cura e servizi domiciliari.