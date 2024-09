In diretta dal Lido i film più interessanti le delusioni le battute cult e le stelle che hanno illuminato la Mostra del cinema di Venezia

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 4 settembre 2024)2024: ci lanciamo in un primo, parziale, bilancio? Un festival piuttosto buono (Maria, Vermiglio, The Fisherman, The Brutalist), anche se per noi sono mancati veri colpi di fulmine (fino a oggi), almeno all’interno del concorso. Le nostre folgorazioni dellave le abbiamo raccontate qui e, purtroppo, finora non ne sono arrivate altre. Ecco una carrellata di momenti(o s) di #81. #LiveDaDel81 Lady Gaga e Joaquin Phoenix in “Joker folie à deux” (foto Ufficio Stampa La Biennale/Warner Bros.). Ildi Todd Phillips segna il ritorno adi Phoenix-Joker a cinque anni dal Leone d’oro del 2019 ed è tra i titoli più attesi dal pubblico cinefilo.