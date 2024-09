Goitini Bnl ottimismo su economia spinta da taglio tassi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Io ho tanto" e i "dati mostrano una tenuta" dell'italiana "seppure inferiore alle attese" e ora "daldeiarriverà un grande boost alla crescita". E' quanto afferma l'ad di Bnl e Responsabile del gruppo Bnp Paribas in Italia Elenaa margine dell'evento per ricordare l'ex ad della banca Fabio Gallia, a quattro mesi dalla sua scomparsa.ha citato anche "una serie di interventi che dovrebbero contribuire a consolidare la fiducia degli imprenditori e far ripartire gli investimenti" fra qui Industry 5.0. "La sfida ora è il recupero della produttività, sottolinea e aumentare gli investimenti al livelo di quelli visti nel 2020-2022 quando salirono del 20% (15% depurati dal real estate)". Ora il prossimo "deiva nella direzione" di incremento degli investimenti.