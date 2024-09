Fisco | errori nei dati personali e omissioni? Come evitarli nella dichiarazione dei redditi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 set. (Labitalia) - Sei consigli per compilare correttamente ladeisenza compiere. Arrivano da FidoCommercialista, startup che semplifica la burocrazia e fiscalità quotidiana delle partite Iva ed imprenditori supportandoli ad aprire e gestire un'attività in Italia. “Alcuni contribuenti scelgono regimi fiscali agevolati senza valutare se siano veramente vantaggiosi per la loro situazione finanziaria o magari inseriscononelle sezioni sbagliate del modulo o lasciano vuoti campi obbligatori che può causare il rigetto dellao la richiesta di integrazioni”, spiega Nicola Primieri, cmo di FidoCommercialista, startup che semplifica la burocrazia e fiscalità quotidiana delle partite Iva ed imprenditori supportandoli ad aprire e gestire un'attività in Italia. Ecco i sei suggerimenti per evitare gli