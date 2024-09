Doccia fredda per Milly Carlucci e il suo Ballando con le stelle volto noto lascia lo show

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nei giorni scorsi, è stato svelato il cast della nuova edizione dicon le. Con l’avvicinarsi della nuova stagione, però, arriva una notizia inaspettata: una delle professioniste di, Lucrezia Lando, non farà parte del programma quest’anno. La ballerina ha annunciato la sua decisione attraverso un messaggio sui social media, sorprendendo i fan e gli spettatori. Parallelamente, altre voci suggeriscono un possibile ritorno di Raimondo Todaro, che nella nuova stagione lascerà Amici. Intanto, Lucrezia Lando ha voluto spiegare personalmente le ragioni della sua assenza attraverso le sue storie di Instagram: “Ciao a tutti! Quest’anno non farò parte del cast dicon le. Ho deciso di prendermi questo periodo per concentrarmi su un nuovo e importantissimo progetto, che condividerò con voi nei prossimi giorni.