Degrado sulla ciclabile | Droga e spaccio di fronte ai bambini Dove sono finiti i controlli?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Prato, 4 settembre 2024 – Sdraiato sotto un albero dialla scuola d’infanzia del Campiono a urlare. Già dalle prime ore della mattina di ieri un tossico bivaccava nei giardini dialla scuola Il Campino in via Amendola, forse in attesa dello spacciatore che arriva con un cane molosso, tanto per fare capire l’andazzo in quella parte di città. Guardando giù, verso il Bisenzio, le cose non migliorano: i tossici – da tempo – siappropriati di quella parte di città scegliendola come luogo adatto per bucarsi. Non una novità: intorno al ponte della Passerella cisempre stati i bivacchi. I tossici arrivano come sempre alla stazione del Serraglio, acquistano lain città, si fanno e poi ripartono con il treno. Un cliché. Nel tempo le cose erano migliorate ma adesso sembra tornato tutto come prima.