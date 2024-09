Così sua madre gli ha regalato la vita | Affari Tuoi la madre di Paolino commuove l' Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Seconda puntata dicondotto da Stefano De Martino, rigorosamente in onda su Rai 1. La puntata è quella di martedì 3 settembre: il gioco dei pacchi e della fortuna, una mania tuttana che macina share da record sera dopo sera. Anche nelle primissime puntate del post-Amadeus. Ad animare la seconda puntata "made in" De Martino è stato, concorrente dell'Emilia Romagna, accompagnato in studio e nel gioco da mamma Nives., va detto, ha subito conquistato il pubblico a casa, i commenti sui social lo confermavano, il tutto grazie alla sua simpatia e al suo atteggiamento genuino. Si pensi che De Martino, in apertura della puntata, ha rivelato: "I concorrenti di, nel corso della loro partecipazione, diventano amici e la sera dopo il programma escono insieme.è sempre stato per tutti l'anima della festa".