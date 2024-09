Con un allenamento per l' ipertrofia è possibile far crescere i muscoli e stare molto meglio

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Quando un personal trainer vi propone unper l', non vi sta vendendo pozioni magiche, ma un vero e proprio programma per aumentare la massa dei vostri. La crescita muscolare è uno degli aspetti più ambiti e desiderati dai frequentatori delle palestra, ma anche un momento fondamentale nella preparazione atletica di uno sportivo professionista di qualunque disciplina che, in determinati momenti della preparazione atletica, vanno a lavorare su specifici distretti muscolari, fondamentali per il miglioramento della performance. Inoltre, una massa muscolare ben sviluppata, prima ancora del fine estetico, ha un impatto importante sull'aspetto salutistico poiché garantisce un'efficienza globale dell’organismo, un miglioramento della composizione corporea e aumenta il metabolismo basale diventando un vero e proprio alleato contro sovrappeso e obesità.