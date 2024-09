Coli Saco al Bari l’agente | Qui può fare il salto di qualità e riproporsi al Napoli nella prossima stagione Conte lo stima

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il giovane talento, sotto la guida di Antonio, completa il suo processo di crescita in Serie B con il. Il giovane talento, rappresentato dalEnrico Iascone, ha trovato una nuova casa alper la2024-2025. In un’intervista esclusiva a Radio Punto Nuovo, Iascone ha rivelato che questa scelta, fatta all’ultimo minuto di mercato, è stata guidata dallache l’allenatore Antonioha sempre nutrito per il giocatore. Con l’arrivo di Scott McTominay e Billy Gilmour, il processo di crescita disi completa in Serie B, dove si aspetta che il giovane prospetto possa dimostrare il proprio valore.