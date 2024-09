Ciclismo Nel Trofeo Antincedio disputato a Empoli Velo Club settimo acuto per Alessio Martinelli Sfortunato La Monica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un successo e alcuni piazzamenti nei primi dieci, per i piccoli corridori delCarrara 1961 “Carlo & Raffaella“ che hanno partecipato alla prima edizione del “Antincendio“, la gara ciclistica riservata alle categorie dei Giovanissimi, disputata sulle strade di. Per la società rossonera di Bonascola, nella G2 (età 8 anni) torna al successo(nella foto) che si impone in volata. Dopo due secondi posti consecutivi ad Arcola e Casciana Terme,torna sul gradino più alto del podio e dopo i successi di Ponsacco, Calcinaia, Pontedera, Viareggio, Massa e Cascina, mette in bacheca ilsigillo personale.