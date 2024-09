Campionato Italiano GT Endurance 2024 | orari ed info di Imola

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Al via adnel fine settimana del 6-8 settembre, il terzo appuntamento stagionale delGran Turismo. Sul circuito lungo 4.909 metri vedremo in pista oltre 30 vetture delle categorie GT3 e GT Cup di vari costruttori automobilistici. Per Ebimotors vedremo al via il consolidato trio formato da Giuseppe Nicolosi, Davide Di Benedetto e Daniele Cazzaniga. I tre correranno sulla Porsche 911 GT3 Cup serie 992 numero 122. L’equipaggio del team di Enrico Borghi occupa ad oggi la seconda piazza di classe GTCUP PRO-AM 2^a Divisione. Sulla pista emiliana, stando alle ultime previsioni meteo, splenderà il sole nelle giornate di venerdì e sabato. Sono, invece, in aumento le probabilità che la gara, che si disputerà la domenica pomeriggio, possa essere bagnata, almeno nelle sue fasi conclusive.