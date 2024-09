Cagliari diciassettenne accoltella il padre dopo una lite ma i genitori provano a proteggerlo | È stato uno sconosciuto

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 4 settembre 2024)ilunailuna, ma icomunque proteggere il figlio 17enne: è quanto accaduto a Quartu Sant’Elena, in provincia di. La vicenda si è svolta nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 settembre quando un 17enne, in seguito a unacon il, ha aggredito il genitore 40enne colpendolo per due volte alla schiena con un coltello. Ihanno chiamato sia la polizia che l’ambulanza ma hanno tentato di proteggere il figlio affermando che ileraaggredito da un ladro entrato in giardino. Pocoè arrivata una seconda chiamata al numero d’emergenza: era la madre del giovane che affermava di essereaggredito da unoarmato di machete.