Balneari vertice Meloni-Salvini-Tajani

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 18.36fra il presidente del Consiglio Giorgiae i due vicepremier,, prima del Consiglio dei ministri, inizialmente previsto per le 17.30 e che è appena cominciato. La riunione, a quanto si apprende, sarebbe incentrata sulla questione della riforma delle concessioni. Ma non è ancora chiaro se nel CdM verrà esaminato il decreto con le nuove norme sulle concessioni, sulle quali prosegue il confronto fra il governo e la Commissione europea.Il provvedimento non è all'ordine del giorno.