Arriva la Burrasca di fine Estate | quando crollano le temperature e dove arrivano i nubifragi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Campo di alta pressione presente sul Mediterraneo centrale in graduale cedimento e tempo che si fa via via più instabile sulla nostra penisola. È lo scenario disegnato dal Centro meteo italiano che per le prossime ore prevede acquazzoni e temporali soprattutto su Alpi e zone interne del Centro-Sud. Nei prossimi giorni una vasta saccatura depressionaria si muoverà sull'Europa occidentale portando tra giovedì e venerdì una fase di maltempo anche sull'Italia, con precipitazioni diffuse e a tratti anche intense soprattutto al Nord e sui settori tirrenici. Nelsettimana parziale miglioramento accompagnato da un aumento termico ma la prossima settimana potrebbe vedere fasi di maltempo autunnale conin calo ovunque.