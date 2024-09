Alice D’Amato | Non ho mai fatto tre settimane di vacanza alla seconda stavo impazzendo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 4 settembre 2024), dall’oro olimpicotrave al red carpetMostra del Cinema di Venezia. La ginnasta raccontaGazzetta dello Sport come sta vivendo il post-Olimpiadi., questa sbornia olimpica non è ancora passata: come vive l’esplosione di notorietà? «Per il momento abbastanza bene, anche se il mio habitat naturale, il mio ambiente resta la palestra. Non mi dà fastidio tutta questa attenzione, penso che bisogna anche sfruttare un po’ il momento e goderselo, sempre consapevoli delche la ginnastica è uno sport che richiede tanto lavoro e dedizione». Molti si sono interessati a lei: ha ricevuto messaggi da qualche personaggio famoso? «Ne ho ricevuti tantissimi sui social, anche dai protagonisti delle mie trasmissioni preferite come Amici e Uomini e Donne. E poi da un mito come Laura Pausini, mi hatanto piacere».