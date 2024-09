Tragedia in volo | una giornata di orientamento si trasforma in dramma

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 3 settembre 2024) Un ultraleggero si schianta a Premariacco, provocando la morte del pilota e di una giovane studentessa di 15 anni. Incidenti aerei che coinvolgono ultraleggeri rappresentano eventi tragici e rari, ma quando accadono, lasciano un segno indelebile nelle comunità colpite. Negli ultimi anni, episodi simili hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del, specialmente durante eventi dedicati all’scolastico e all’aviazione giovanile. Sono deceduti in serata per le gravissime ustioni Notizie.com foto AnsaLa promessa di un futuro nel mondo dell’aeronautica, con tutti i sogni e le aspirazioni dei giovani studenti, puòrsi in un incubo inaspettato, come è avvenuto di recente a Premariacco, in Friuli-Venezia Giulia.