Traffico Roma del 03-09-2024 ore 12 | 30

(Di martedì 3 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per un incidente precede ancora lunghe code sulla Pontina tra Tor de’ Cenci di raccordo anulare in direzione diriaperta la tratta termini Battistini della metro a prosegue poi il consueto orario con la chiusura anticipata alle 21 dell’intera linea dalla domenica al giovedì il venerdì il sabato i lavori sono sospesi e la metro a come le altre linee metro e attiva sino alle 1:30 di notte ancora chiuse per lavori di 9 manutenzione le stazioni Ottavo piano Spagna e Furio Camillo trasporto ferroviario circolazione fortemente rallentata nel KT diper un guasto alla linea elettrica traTermini ePrenestina i treni alta velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti resta poi sospesa la circolazione sulla lineameno San Pietro Vigna Clara dopo ...