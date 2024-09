Su economia e politica estera il Pd sembra la costola di M5s e Lega

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 3 settembre 2024) Al direttore – Il G settete della cultura.Giuseppe De Filippi Cucù! Al direttore – La verità, vi prego, sul sindacato italiano. Accade sempre più spesso di leggere lunghe riflessioni sul mondo del lavoro accompagnate da duri giudizi sulle responsabilità delle organizzazioni chiamate a rappresentarlo. Raramente sono articoli ben scritti, magari polemici, ma ricchi di spunti pensati per stimolare un dibattito. E’ il caso del lungo pezzo di Cingolani pubblicato su queste colonne. Un articolo in cui si riconosce un piglio costruttivo, tuttavia un po’ forzato nell’adattare in una griglia indifferenziata vocazioni e modelli sindacali diversi, come sono – per fortuna – quelli presenti in Italia. I distinguo non mancano, beninteso, e di questo ringraziamo l’autore.