Spalletti una storia da riscrivere Italia più concreta per il rilancio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Un po’ ricomincio da tre, un po’ ritorno al futuro. Lucianoalla regia: di un film già visto e che non vuole rivedere. Soprattutto, di unatutta da (ri)scrivere e che si vuole decisamente diversa dall’ultima puntata, a partire dalle due gare di Nations League contro Francia (venerdì, a Parigi, ore 20.45) e Israele (lunedì prossimo, stessa ora, alla Bozsik Arena di Budapest). Il ct riavvolge il filo dopo la disfatta europea ancora nella memoria. Come Pollicino raccoglie le briciole, ma il sapore è diverso. Così come qualche concetto. Anzi, si va quasi agli antipodi. Versione uno, nella conferenza di fine giugno: "I calciatori li ho scelti io e la responsabilità è mia, ma in futuro farò scelte differenti". Versione due, nella conferenza di ieri: "Tutto ciò che mi succede intorno dipende sempre da me al 100%, i giocatori sono esentati da questa responsabilità".