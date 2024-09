Sindaci in campo sul tema sicurezza | Affronteremo il problema insieme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Ildell’ordine pubblico e del decoro urbano ha messo in allarme le sindache di Concordia Marika Menozzi e San Possidonio Veronica Morselli. Così, a seguito di numerosi eventi rilevati di degrado, ubriachezza e abbandono di rifiuti, è stato deciso di adottare misure straordinarie ed emessa ieri, con validità fino al 3 novembre, un’ordinanza per entrambi i comuni che vuole imprimere un freno alle situazioni più clamorose. Il divieto riguarda la vendita dalle 20 alle 7 del mattino di qualsiasi bevanda alcolica in contenitori di vetro o latta per gli esercizi di vicinato. Ammessi vendita e consumo solo all’interno dei locali autorizzati e nelle aree in concessione di occupazione e dehors, e nel caso di consegne a domicilio o in caso di asporto per uso domestico o di manifestazioni appositamente autorizzate.