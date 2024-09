Scuola l’anno è partito Ma c’è il rebus supplenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Il Provveditorato, tra oggi e domani, dovrebbe pubblicare le assegnazioni delle supplenze, ai docenti, attingendo alle Gps (le Graduatorie provinciali per le supplenze). L’incrocio tra cognome e cattedra è compiuto da un algoritmo che già in passato ha dato diversi problema. Il condizionale resta, comunque, d’obbligo visti gli imponenti ritardi di via Castagnoli su tutte le procedure per far partire2024-2025. Ansia a mille tra i futuri. Per la burocrazia,scolastico comincia l’1 settembre e giusto ieri si sono tenuti i primi Collegi dei docenti. Con moltissime sedie vuote: mancano appunto iche non si sa quando arriveranno e dalla pubblicazione dell’elenco devono passare dieci giorni per i ricorsi. Duro il j’accuse del segretario regionale della Uil, Serafino Veltri: "A tutt’oggi non sappiamo nulla sulle nomine Gps.