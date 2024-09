Sarà Minnucci a guidare Vesna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) La dichiarazione definitiva dei partenti ieri a mezzogiorno ha sciolto gli ultimi nodi relativi ai cavalli e ai driver che sabato prossimo si daranno battaglia nella novantesima edizione del Campionato Europeo di trotto, la corsa di maggior richiamo della stagione dell’Ippodromo del Savio, che da alcuni anni Orogel sponsorizza nell’ambito delle politiche di sostegno allo sport romagnolo e cesenate in particolare. Tutti i dodici cavalli che erano stati dichiarati partenti prima dell’estrazione dei numeri sono stati confermati. D’altronde l’originale formula del Campionato Europeo, con due prove a numeri invertiti e l’eventuale finale, garantisce a tutti i partecipanti una partenza in prima fila e una in seconda, in modo da poter giocare le proprie carte a caccia dei 154.