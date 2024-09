Robot e fanti assieme L’esercito americano vuole più droni per le forze di terra

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) L’Us Army ha stipulato un contratto quadro da massimo 990 milioni di dollari con AeroVironment per la fornitura di munizioni circuitanti, meglio conosciute come loitering munitions, di tipo Switchblade. Di munizioni circuitanti Switchblade esistono le varianti 300 (2,5 kg) e 600 (24,7 kg), utilizzate rispettivamente per gli scontri tra fanterie, colpire altri aeromobili a pilotaggio remoto (Apr) e in funzione anticarro. Lo Switchblade 600, oggetto di questa fornitura quinquennale all’US Army, è, infatti, armato con una testata anticarro sul modello Javelin, con la possibilità di colpire e infliggere danni gravi sia a Main Battle Tanks che Infantry Fighting Vehicles. Gli Switchblade sono attualmente in dotazione allearmate di Stati Uniti, Regno Unito e Ucraina.