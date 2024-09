Rimini Ubaldi volta subito pagina | Nessun dramma ripartiamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) "Non ne dobbiamo fare un". Lo ripete più volte Leonardo. Quasi a convincersi che, così, quella sconfitta con la Virtus Entella al debutto al ’Romeo Neri’, faccia un po’ meno male. Il, dopo le due vittorie in coppa e il pareggio all’esordio in casa del Carpi, conosce così anche il sapore del primo ko. Contro un avversario quotato, ma con una prestazione al di sotto delle aspettative. "E pensare che nella prima mezz’ora – dice l’attaccante che proprio in quella prima parte di gara aveva portato in vantaggio i suoi – avevamo giocato una grande partita. Dopo non so bene cosa sia successo. Non ci abbiamo più messo quella qualità e intensità che ci aveva chiesto il mister. C’è da dire che l’Entella ha poi cambiato qualcosa e noi abbiamo trovato delle difficoltà". Manon è del partito di quelli che si piangono addosso.