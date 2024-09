Prima campanella sopralluoghi all’Isc Nardi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Marco Tombolini esordisce stavolta all’avvio dell’anno scolastico 2024-2025 nelle scuole sangiorgesi di ogni ordine e grado come assessore delegato all’istruzione, dato che è stato cooptato nell’esecutivo civico dal sindaco Valerio Vesprini nell’ottobre dell’anno scorso, all’inaugurazione dell’anno scolastico 2023-2024 già avvenuta. Quest’anno quindi interverrà per lavolta ed anche per questo si sta adoperando al massimo perché sia tutto pronto ad accogliere nel migliore dei modi gli alunni.