Previsioni meteo di Giuliacci | Caldo fino al 4 settembre poi cambia tutto

(Di martedì 3 settembre 2024) Dopo un agosto trascorso in apnea dalla maggior parte degli italiani, tutti si attendono la fine deltorrido. Ed effettivamente la situazionerologica sul nostro Paese è destinata presto are. La conferma arriva dalrologo Marioche, intervistato da Fanpage, spiega quando sparirà la cappa di afa e dove arriveranno forti piogge e temporali.Leggi anche: Italia nella morsa delafoso: bollino rosso in tre città . Picchi di calore ancora dal 29 agosto “L’ondata diandrà avanti su tutta l’Italiaa mercoledì 4, poi non solo le temperature si abbasseranno ma ci saranno piogge e temporali, anche abbondanti, su gran parte del Paese, che potrebbero essere accompagnate da grandinate e nubifragi. – spiega Mario– Secondo molti questa estate è stata più calda di quella del 2023.