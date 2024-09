Pagelle Vuelta a España 2024 | Soler spettacolare bene Zana Roglic in controllo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024)SEDICESIMA TAPPAMarc, voto 10: inarrestabile. Ci aveva provato almeno altre tre volte e si era dovuto accontentare di tre podi, ma la forma si vedeva che fosse quella probabilmente dei giorni migliori. Lo spagnolo questa volta, nonostante il solito modo di correre scriteriato, non sbaglia: porta a casa una bellissima vittoria a Lagos de Covadonga distruggendo la resistenza degli avversari in salita. Filippo, voto 8:in crescendo per il veneto che si dimostra brillante in salita. Va su del suo passo, non risponde agli scatti e alla fine porta a casa un piazzamento di lusso, solo alle spalle di un irraggiungibile. Per lui si aprono ovviamente le porte del Mondiale in maglia azzurra. Max Poole, voto 7: due terzi ed un secondo posto per il britannico che non riesce ancora a vincere, nonostante un’ottima condizione.