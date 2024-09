Osimhen approda a Istanbul | L’atmosfera è tra le migliori al mondo Mertens? Vi svelo cosa ha fatto…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) Victora breve diventerà un nuovo giocatore del Galatasaray. L’attaccante azzurro lascia il Napoli in prestito. Si è conclusa finalmente la telenovela legata a Victor. L’attaccante del Napoli, da tempo ai margini del progetto, ha finalmente trovato una nuova sistemazione altrove. Tutto è iniziato nella passata stagione, quando il nigeriano aveva già “programmato” un addio al club partenopeo. Da qui, nasce la volontà della dirigenza di inserire una clausola da ben 130 milioni di euro per incassare introiti importanti dai club esteri. Qualperò è andato storto. Infatti, nessuna società è sembrata esser disposta a pagare per intera la clausola. Tutto ciò, ha poi naturalmente portato problemi al Napoli sul mercato e non solo. Qualche giorno fa, però, Aurelio De Laurentiis e i suoi collaboratori hanno deciso di non aspettare più, investendo “tutto” su Romelu Lukaku.