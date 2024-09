Orsi | Inter il 70% dell’organico può giocare titolare! Inzaghi? Un’abilità

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024)promuove il grande lavoro di Simonealla guida dell’e, inoltre, stravede per la rosa dei campioni d’Italia ORGANICO E GESTIONE – In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Nandostravede per la rosa nerazzurra e promuovedi Simone: «L’ha un organico tale, che il 70% può. Quindi la bellezza di questa squadra è proprio quella. Per tanti allenatori, a volte, è quasi un handicap avere così tanti giocatori, invece, qua l’allenatore li ha gestiti in maniera meravigliosa. Sono tutti quanti a disposizione e quando entrano sanno quello che devono fare. La forza dell’sta proprio qui: la disponibilità dei giocatori, i risultati e il modo di».