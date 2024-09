Monaco scettico su Sinner | Non so se al momento abbia nelle corde lo sforzo fisico per battere Medvedev

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) Va in archivio con un bilancio di una vittoria ed una sconfitta la giornata di ieri per i numeri 1 d’Italia, impegnati negli ottavi di finale degli US Open 2024. Janniksi è risollevato da una situazione di punteggio negativa nel primo set imponendosi poi per 7-6 7-6 6-1 sull’americano Tommy Paul e raggiungendo ai quarti il temibile russo Daniil, mentre Jasmine Paolini ha perso contro la ceca Karolina Muchova con un duplice 6-3. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania Speciale US Open, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guidoe Massimiliano Ambesi. “Paolini mi è sembrata un po’ spenta, non così brillante.