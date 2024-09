Mezzo secolo di passione per l’edilizia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Felice Cilio aveva una veraper il suo lavoro. Il mestiere appreso in famiglia, una carriera nel settore delle costruzioni consolidata in oltre cinquant’anni di attività sempre a maniche rimboccate. Prima la “Fratelli Cilio“, fondata nel 1974 con i familiari. Dal 1979 l’avventura in proprio con la “Cilio Felice“, ancora vivace presenza nel settore edile a Milano e in tutta la provincia. Nel 1999 il battesimo di Cisav.srl, società immobiliare del segmento costruzioni civili e industriali. Ancora lui, Felice, l’amministratore unico. L’ultima nata è l’Impremaci srl, altra società del ramo, con Cilio socio al 50%. Pagine e pagine in rete a restituire l’attività, le immagini e i rendering di palazzine e capannoni realizzati ex novo o ristrutturati, con la forza del mestiere e un occhio all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità.