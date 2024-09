Lions Club ritorna l’iniziativa dello ‘Zaino sospeso’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoanche quest’annodelItalia “Zaino Sospeso”, ispirata al noto “caffè sospeso” che coprirà tutto il territorio italiano. Giovedì 5 e venerdì 6 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso la sede del Centro Solidale “Bene Attivi” sita in piazza Enrico Maria Fusco a Benevento, ilBenevento Host e ilBenevento Arco Traiano, consegneranno il materiale scolastico che sarà a disposizione delle famiglie in difficoltà. Iinvitano tutti coloro che hanno la possibilità a donare: zaini, libri scolastici, astucci, pennarelli e tutto quanto necessario per il corredo scolastico. L'articoloproviene da Anteprima24.it.