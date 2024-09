La ‘nuova’ frontiera dello streaming sono le telenovelas!

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 3 settembre 2024) Ne avevamo parlato in tempi non sospetti. A dispetto della classicità del genere e del suo pubblico tipico, laè perfetta per la nuova televisione in. Che si tratta di dizi o di produzioni latine, il genere a puntate imperversa in modalità binge watching per la sua capacità di fidelizzare e incollare il telespettatore al video con un colpo di scena dopo l’altro e le grandi passioni raccontate. Regreso a la Sabinas è la nuova telenovela di Disney+ Se in Italia Mediaset Infinity fa incetta di visualizzazioni con il catalogo a base di serie turche in replica e inedite (l’ultima arrivata è The Family 2), in Europa arrivano le prime produzioni ad hoc. Disney+ Spagna ha annunciato l’arrivo di Regreso a la Sabinas. L’11 ottobre alle 8 del mattino è previsto il debutto, per un totale di 70 puntate da 50 minuti.