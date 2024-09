La Corte dei Conti boccia la delibera Eic per la Società Idrica Sannita Barone | Fallimento del sistema di potere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ladei, ancora una volta, hato le scelte dell’Eic e delpolitico deluchiano e degli alleati mastelliani per la gestione del comparto idrico in provincia di Benevento. Il 29 agosto la sezione regionale di controllo della Campania hato il ‘non luogo a provvedere’ sulladel Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano del 19 giugno 2024 in quanto il parere per la costituzione di unamista pubblico/privata a prevalente capitale pubblico denominata Sannio Acque Srl deve essere chiesto dai singoli comuni e non dall’Ente d’Ambito”. A dirlo è Luigi, responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes della Lega Salvini Premier.