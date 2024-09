Julio Cesar buon compleanno! L’Inter omaggia ‘l’Acchiappasogni’!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024), meraviglioso portiere deldel Triplete e di tanti altri gloriosi successi. L’omaggio del club con il suo noto appellativo. ACCHIAPPASOGNI – Voli indimenticabili, riflessi fulminei e tantissima personalità:Soares Espíndola è stato uno dei portieri più vincenti e amati della storia nerazzurra. Arrivato alnel 2005, in poco tempo si è fatto conoscere ed apprezzare dai tifosi interisti, fino a diventare l’Acchiappasogni, il supereroe in grado di difendere la porta nerazzurra da ogni pericolo. NUMERI TOP – Portiere esplosivo, tra i migliori della sua generazione, in sette anniha collezionato 300 presenze con la maglia delvincendo 14 trofei: 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 5 Scudetti, 3 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane.